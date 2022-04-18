أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، أن المملكة ستستضيف الخميس المقبل اجتماعا وزاريا عربيا طارئا لبحث مواجهة "التصعيد الإسرائيلي الخطير" في القدس وجاء في بيان الوزارة أن "المملكة تستضيف، يوم الخميس المقبل، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك".