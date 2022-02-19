سرقة أسلحة قديمة من متحف لجيش الأحتلال الإسرائيلي

وثقت كاميرات مراقبة سرقة أسلحة قديمة من متحف خاص بقوات "لواء جولاني" التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل، الليلة الماضية وبحسب مصادرنا تم سرقة أنواع مختلفة من الأسلحة وجميعها قديمة ولا يمكن استخدامها، مشيرا إلى أن الشرطة تمكنت من اعتقال 6 أشخاص فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه تم العثور على كافة الأسلحة المسروقة من المتحف الإسرائيلي.