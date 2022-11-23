مصر تطرد 11 طيارًا إسرائيليًا

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن مصر طردت 11 طيارا إسرائيليا وصلوا إلى أراضيها لعدة أسباب.

وأفادت القناة العبرية أن مصر طردت الطيارين بسبب أنهم وصلوا دون تأشيرات دخول، وأنه لم يكن لديهم وقود كاف للعودة.

وأشارت القناة إلى أنه وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل على فحص الأمر، عقب الإجراء المصري