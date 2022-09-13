مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بانهيار مبنى سكني في عمّان الأردنية

أفاد مصدر أمني أردني بمقتل شخص واحد وإصابة 14 آخرين بانهيار مبنى سكني في منطقة جبل اللويبدة بالعاصمة عمان، مشيرا إلى وجود محاصرين تحت الأنقاض وأشار المصدر، إلى أن قوات الأمن العام والدفاع المدني تتواجد حاليا بالموقع الذي وصف بأنه صعب جغرافيا، حيث أنه محاط بالأبنية مما صعّب مهمة الدفاع المدني، التي استعانت بجرافات وآليات ثقيلة لإنقاذ السكان.