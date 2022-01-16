انفجاران في بغداد استهدفا مصرفا ومتجرا لبيع المشروبات الكحولية

أفاد مراسلنا في العراق مساء يوم الأحد، بأن انفجارين بعبوات ناسفة استهدفا مصرفا ومتجرا لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد وذكر مراسلنا أن الانفجار الأول استهدف مصرف "جيهان الأهلي" في منطقة الكرادة وأضاف أن الانفجار الثاني استهدف متجرا لبيع المشروبات الكحولية في المنطقة ذاتها. وأشار إلى أنه لم يتبين حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية.