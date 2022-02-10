وفاة شابين فلسطينيين سقطا من ارتفاع 40 طابقاً في تل أبيب

لقي شابان فلسطينيان مصرعهما يوم الأربعاء إثر سقوطهما من الطابق 40 من مبنى سكني قيد الإنشاء في تل أبيب وسلطت وسائل الإعلام العبرية يوم الخميس الضوء على التقاط صورة لفلسطينيين اثنين وهما على ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب وأكدت مصادرنا أن غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد، نشرا صورة لهما وهما على ارتفاع 40 طابقا في مبنى بمدينة تل أبيب وأن الصياد وسبيتان قد تم تصويرهما وهما يبتسمان للكاميرا في الدور الأربعين للمبنى، علما أنهما من سكان مدينة القدس الشرقية.