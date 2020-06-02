ارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت الوزارة اليوم 519 إصابة جديدة وهو الرقم الأعلى منذ بدء ظهور الفيروس في العراق، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات 7387.

كما سجلت الوزارة لأول مرة وفاة 20 شخصا بالفيروس، وهو الرقم الأعلى حتى الآن.

وفحصت الوزارة اليوم 13463 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ليصل المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق إلى 251714.

وتصدرت العاصمة بغداد أعداد المصابين بـ350 إصابة من أصل 519، كما تصدرت الوفيات بـ15 وفاة من أصل 20، ليبلغ مجموع المتوفين 235 حالة.

المصدر: RT