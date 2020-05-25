روسيا تسجل 8946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا في بيان له، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 353427 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 3633 حالة.