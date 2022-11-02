أوكرانيا تؤكد مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية
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أوكرانيا تؤكد مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

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العرب اليوم - أوكرانيا تؤكد مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

القوات الروسية
كييف_العرب اليوم

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قتلت 430 طفلا منذ بدء العملية العسكرية في أواخر شهر فبراير الماضي .

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أوكرانيا تؤكد مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية أوكرانيا تؤكد مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية



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