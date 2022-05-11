لوغانسك الشعبية تُعلق حظر التجول 3 أيام للاحتفال باستقلال الجمهورية

علق رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك حظر التجول في أراضي لوغانسك 3 أيام، للاحتفال بقيام الجمهورية التي اعترفت روسيا باستقلالها وجمهورية لوغانسك المجاورة عن أوكرانيا.