لوغانسك الشعبية تُعلق حظر التجول 3 أيام للاحتفال باستقلال الجمهورية
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لوغانسك الشعبية تُعلق حظر التجول 3 أيام للاحتفال باستقلال الجمهورية

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العرب اليوم - لوغانسك الشعبية تُعلق حظر التجول 3 أيام للاحتفال باستقلال الجمهورية

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موسكو - العرب اليوم

علق رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك حظر التجول في أراضي لوغانسك 3 أيام، للاحتفال بقيام الجمهورية التي اعترفت روسيا باستقلالها وجمهورية لوغانسك المجاورة عن أوكرانيا.

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لوغانسك الشعبية تُعلق حظر التجول 3 أيام للاحتفال باستقلال الجمهورية لوغانسك الشعبية تُعلق حظر التجول 3 أيام للاحتفال باستقلال الجمهورية



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