سلطات خيرسون تنفي نقل العاصمة الإدارية للمقاطعة إلى مدينة غينيتشيسك

نفت الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون نقل العاصمة الإدارية للمقاطعة إلى مدينة غينيتشيسك. وأكدت أن مدينة خيرسون لا تزال العاصمة الإدارية.

وقال المتحدث باسم الإدارة: "لم يتم اتخاذ قرارات رسمية بنقل عاصمة مقاطعة خيرسون. يوجد في مدينة غينيتشيسك مؤقتا عدد من الإدارات والهياكل التابعة للسلطات الإقليمية".

وصرح ألكسندر فومين، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة مقاطعة خيرسون في وقت سابق أن مدينة غينيتشيسك ستصبح مؤقتا العاصمة الإدارية للمقاطعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الانتهاء من نقل القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حيث تقع مدينة خيرسون، إلى الضفة اليسرى.