حريق مروع في معمل آلات كهربائية جنوبي بيروت

أصيب 5 عمال بحالات اختناق بسبب حريق كبير اندلع في معمل لإنتاج الآلات الكهربائية في منطقة الناعمة جنوبي بيروت.

وتفيد أنباء عن وفاة أحد العمال، في حين تعمل فرق الإطفاء على إخراج عدد من العمال المحاصرين على سطح المبنى.

ويقول العاملون في عملية الإغاثة إن المعمل يحتوي على مواد قابلة للاشتعال، لذلك سيعمدون إلى إخلاء المنطقة المحيطة خشية تمدد الحريق.

وأعلن الدفاع المدني في بيان، أنّ "عناصره تعمل في هذه الأثناء معززة بسلالم الإنقاذ على إنقاذ 20 عاملا محاصرين على سطح المعمل في الناعمة"، وفقا لمصادر لبنانية.

ولاحقا، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن "رجال الإطفاء باشروا فور وصولهم إلى منطقة الناعمة عملية إخلاء الموظفين المحتجزين على سطح المعمل بعد أن تصاعدت ألسنة اللهب التي نشب عنها سحب الدخان المتصاعد مما جعلهم يهرعون إلى سطح المبنى للاحتماء".