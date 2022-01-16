انفجاران يهزان وسط بغداد والنيران تشتعل في المباني

أفادت مصادر، مساء الأحد، بوقوع انفجارين في وسط العاصمة العراقية، أحدهما في منطقة الكرادة.وقال إن طبيعة الانفجارين في بغداد غير معروفة والنيران اندلعت في المباني.من جانبه، أفاد مصدر أمني، إنه "تم سماع دوي انفجارين مساء اليوم الأول قرب المسرح الوطني والثاني قرب ساحة الواثق"، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.