وفاة 21 شخصاً في حريق في بناية شمالي غزة
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وفاة 21 شخصاً في حريق في بناية شمالي غزة

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العرب اليوم - وفاة 21 شخصاً في حريق في بناية شمالي غزة

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غزه - العرب اليوم

اندلع حريق كبير في مبنى سكني بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، مساء يوم الخميس، مما أودى بحياة 21 شخصا فيما أصيب آخرون.

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وفاة 21 شخصاً في حريق في بناية شمالي غزة وفاة 21 شخصاً في حريق في بناية شمالي غزة



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