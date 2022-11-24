4 قتلى بإطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسك جنوبي روسيا

أفاد مكتب المدعي العام في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، أن رجلا مجهول الهوية فتح النار بالقرب من مركز تسوق سلافيانسكي بمدينة كريمسك ووفقا لوكالة "تاس"، قام شخص بإطلاق النار في حي تجاري في مدينة كريمسك جنوب روسيا، ما أدى لمصرع ثلاثة مواطنين، قبل أن يقدم مطلق النار على الانتحار.