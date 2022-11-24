4 قتلى بإطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسك جنوبي روسيا
آخر تحديث GMT20:18:51
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

4 قتلى بإطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسك جنوبي روسيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - 4 قتلى بإطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسك جنوبي روسيا

عاجل
موسكو - العرب اليوم

أفاد مكتب المدعي العام في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، أن رجلا مجهول الهوية فتح النار بالقرب من مركز تسوق سلافيانسكي بمدينة كريمسك ووفقا لوكالة "تاس"، قام شخص بإطلاق النار في حي تجاري في مدينة كريمسك جنوب روسيا، ما أدى لمصرع ثلاثة مواطنين، قبل أن يقدم مطلق النار على الانتحار.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

4 قتلى بإطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسك جنوبي روسيا 4 قتلى بإطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسك جنوبي روسيا



أخبار ذات صلة

GMT 16:55 2022 الخميس ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الدفاع الروسية تعلن تحرير 50 جندياً في صفقة تبادل أسرى مع كييف
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تحرير 50 جندياً في صفقة تبادل أسرى مع كييف

GMT 15:38 2022 الخميس ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

مسيّرات تركية تستهدف منشآت نفطية في سوريا
العرب اليوم - مسيّرات تركية تستهدف منشآت نفطية في سوريا

GMT 15:31 2022 الخميس ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم "بي كا كا" جنوب شرقي البلاد
العرب اليوم - تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم "بي كا كا" جنوب شرقي البلاد

GMT 15:28 2022 الخميس ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

اليونان تنقذ زورقاً مكتظاً بمئات المهاجرين غير الشرعيين
العرب اليوم - اليونان تنقذ زورقاً مكتظاً بمئات المهاجرين غير الشرعيين

GMT 14:55 2022 الخميس ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

السلطات الأمنية العراقية تعلن اعتقال مجموعة باكستانية حاولت الدخول عبر الشريط الحدودي مع إيران
العرب اليوم - السلطات الأمنية العراقية تعلن اعتقال مجموعة باكستانية حاولت الدخول عبر الشريط الحدودي مع إيران

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بلقيس تجذّب الأنظار بإطلالة ساحرة باللّون الأحمر

مسقط ـ العرب اليوم

أطلت بلقيس فتحي بحفل جماهيري كبير في مدينة صلالة في عمان، بلوك ساحر بفستان أحمر طويل مميّز. إطلالة بلقيس بالأحمر لم تكن الأولى، فهذه النجمة الشبابية المليئة بالطاقة الإيجابية، والحيوية، تختار دائماً أن تطل على جمهورها ومحبيها بألوان قوية وجريئة، تناسب شخصيتها القريبة من الناس. بلقيس فتحي تختار دائماً إطلالات عصرية إن كان من حيث التصميم المعتمد، أو من حيث اللّون، حتى باتت لها بصمتها الخاصة والمميّزة. اليوم في هذا النص سوف نستعرض وإياكم آخر إطلالة لها، مع بعض من إطلالاتها السابقة المعتمدة باللّون الأحمر الذي تُحب. وتكللت إطلالة بلقيس في صلالة بالنجاح، بفستان أحمر مميّز بأكمام طويلة، دون أي فتحات مكشوفة. هذا الفستان الأحمر المميّز بتصميمه الضيق من الأعلى والأوسع من الأسفل، إختارته بلقيس من Maison d'AngelAnn، وزينت الإطلالة بم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:31 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

سيرين عبد النور تشع جمالاً بالفستان الأحمر
العرب اليوم - سيرين عبد النور تشع جمالاً بالفستان الأحمر

GMT 12:48 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023
العرب اليوم - "ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023

GMT 08:30 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق الحفاظ على الأرضيات الخشبية للمنزل
العرب اليوم - طرق الحفاظ على الأرضيات الخشبية للمنزل

GMT 01:17 2022 الخميس ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير الخارجية المغربي يؤكد دّعم إستقرار وسيادة لبنان
العرب اليوم - وزير الخارجية المغربي يؤكد دّعم إستقرار وسيادة لبنان

GMT 09:43 2022 الأربعاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ميلوني ترفع دعوى تشهير على صحفي ثان في إيطاليا
العرب اليوم - ميلوني ترفع دعوى تشهير على صحفي ثان في إيطاليا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:34 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

المُعلم الكشكول!
العرب اليوم - المُعلم الكشكول!

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 05:37 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر
العرب اليوم - مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر

GMT 18:57 2013 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

أسباب تفضيل الرّجال الزّواج من صغيرة السّن
العرب اليوم - أسباب تفضيل الرّجال الزّواج من صغيرة السّن

GMT 14:32 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر

الإكوادور يتغلب على نظيره جواتيمالا بهدفين الأربعاء
العرب اليوم - الإكوادور يتغلب على نظيره جواتيمالا بهدفين الأربعاء

GMT 06:47 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

استوحي طريقة وضع مكياجك من النجمات اللبنانيات
العرب اليوم - استوحي طريقة وضع مكياجك من النجمات اللبنانيات

GMT 11:46 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر

مسلسلات إذاعية تحولت إلى أعمال مرئية وحققت نجاحًا كبيرًا
العرب اليوم - مسلسلات إذاعية تحولت إلى أعمال مرئية وحققت نجاحًا كبيرًا

GMT 22:27 2018 السبت ,24 آذار/ مارس

"فيس بوك" يتعرض لغرامة جديدة بعد فضيحة التسريبات
العرب اليوم - "فيس بوك" يتعرض لغرامة جديدة بعد فضيحة التسريبات

GMT 07:39 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير

الفنانة علا غانم تتخذ إجراءات قانونية ضد من سرب صور لإبنتيها
العرب اليوم - الفنانة علا غانم تتخذ إجراءات قانونية ضد من سرب صور لإبنتيها

GMT 18:20 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

التليفزيون المصري يعرض المسلسل النادر ينابيع النهر
العرب اليوم - التليفزيون المصري يعرض المسلسل النادر ينابيع النهر

GMT 23:02 2017 الإثنين ,06 شباط / فبراير

أمير "منطقة الباحة" مشاري بن سعود يواسي ابن سويعد
العرب اليوم - أمير "منطقة الباحة" مشاري بن سعود يواسي ابن سويعد

GMT 13:01 2020 الأحد ,06 أيلول / سبتمبر

قوات هادي تعلن عن "انتصارات كبيرة" على الحوثيين في عدة محافظات يمنية
العرب اليوم - قوات هادي تعلن عن "انتصارات كبيرة" على الحوثيين في عدة محافظات يمنية

GMT 08:24 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

أفكار تساعدك على تنسيق جلسات خارجية في منزلك لاستقبال الربيع
العرب اليوم - أفكار تساعدك على تنسيق جلسات خارجية في منزلك لاستقبال الربيع

GMT 10:26 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

مؤرخو الفن الباريسي يورطون "دا فنشي" في رسم "الموناليزا العارية"
العرب اليوم - مؤرخو الفن الباريسي يورطون "دا فنشي" في رسم "الموناليزا العارية"

GMT 13:02 2019 الإثنين ,18 شباط / فبراير

محافظ ينبع يناقش مع مسؤولي سابك تعزيز الشراكة المجتمعية
العرب اليوم - محافظ ينبع يناقش مع مسؤولي سابك تعزيز الشراكة المجتمعية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab