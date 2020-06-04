إصابات كورونا الجديدة في الجزائر تحت الـ100 لأول مرة منذ 23 أبريل

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الخميس تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أول معدل إصابات يومي تحت الـ100 منذ 23 أبريل المنصرم.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات الجديدة في عموم البلاد إلى 9831.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 681.

في المقابل، تماثل 79 شخصا للشفاء من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6297، فيما يتواجد 31 مريضا بوحدات العناية المركزة.

المصدر: RT