مقتل شخصين في مواجهات غربي طهران

قتل شخصين في مواجهات شهدتها محافظة البرز، غرب طهران، وعلى طريق كرج - قزوين، وفي منطقة كمال شهر. وأكدت الوكالة الرسمية أن أحد الضحايا ينتمي لقوات التعبئة الشعبية "الباسيج". وأشارت إلى أن السلطات سيطرت على الأوضاع واعتقلت عددا من العناصر المتورطة في أحداث كرج.