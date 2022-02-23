المجلس الأعلى الليبي يفض الجلسة و إطلاق نار وتهديد أمني

بينما بدأ المجلس الأعلى للدولة، جلسة رسمية الأربعاء، لحسم قراره وموقفه النهائي بشأن تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، أفادت مصادر العربية/الحدث، بانقطاع الكهرباء عن قاعة المجتمعين أثناء عملية التصويت وأضافت المعلومات بسماع أصوات إطلاق نار بالقرب من جلسة المجلس الأعلى للدولة، أدت لفض الجلسة بسبب وجود تهديد أمني.