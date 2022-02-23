المجلس الأعلى الليبي يفض الجلسة و إطلاق نار وتهديد أمني
آخر تحديث GMT22:04:51
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

المجلس الأعلى الليبي يفض الجلسة و إطلاق نار وتهديد أمني

العرب اليوم -

العرب اليوم - المجلس الأعلى الليبي يفض الجلسة و إطلاق نار وتهديد أمني

المجلس الأعلى الليبي يفض الجلسة
طرابلس - العرب اليوم

بينما بدأ المجلس الأعلى للدولة، جلسة رسمية الأربعاء، لحسم قراره وموقفه النهائي بشأن تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، أفادت مصادر العربية/الحدث، بانقطاع الكهرباء عن قاعة المجتمعين أثناء عملية التصويت وأضافت المعلومات بسماع أصوات إطلاق نار بالقرب من جلسة المجلس الأعلى للدولة، أدت لفض الجلسة بسبب وجود تهديد أمني.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المجلس الأعلى الليبي يفض الجلسة و إطلاق نار وتهديد أمني المجلس الأعلى الليبي يفض الجلسة و إطلاق نار وتهديد أمني



أخبار ذات صلة

GMT 23:10 2022 الإثنين ,21 شباط / فبراير

البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي وقع مرسومًا بحظر أي أنشطة اقتصادية أمريكية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك
العرب اليوم - البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي وقع مرسومًا بحظر أي أنشطة اقتصادية أمريكية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك

GMT 18:19 2022 الإثنين ,21 شباط / فبراير

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل
العرب اليوم - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل

GMT 17:03 2022 الإثنين ,21 شباط / فبراير

إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبدالله في جازان جراء شظايا طائرة مسيرة اطلقت من صنعاء
العرب اليوم - إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبدالله في جازان جراء شظايا طائرة مسيرة اطلقت من صنعاء

GMT 14:06 2022 السبت ,19 شباط / فبراير

الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي أحدهما "مفخخة"
العرب اليوم - الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي أحدهما "مفخخة"

GMT 08:04 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

وزير القوات المسلحة البريطانية يُحذر من "منافسة شرسة" مع روسيا قد تستمر "جيلا أو أكثر"
العرب اليوم - وزير القوات المسلحة البريطانية يُحذر من "منافسة شرسة" مع روسيا قد تستمر "جيلا أو أكثر"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 18:09 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

شيرين عبد الوهاب تخطف أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية
العرب اليوم - شيرين عبد الوهاب تخطف أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية

GMT 06:21 2022 الأربعاء ,23 شباط / فبراير

"أعجوبة البحار" تستعد لاستقبال الركاب في رحلتها الأولى
العرب اليوم - "أعجوبة البحار" تستعد لاستقبال الركاب في رحلتها الأولى

GMT 07:02 2022 الأربعاء ,23 شباط / فبراير

أفكار لديكورات غرف نوم أطفال عصرية ومميزة
العرب اليوم - أفكار لديكورات غرف نوم أطفال عصرية ومميزة

GMT 14:57 2022 الإثنين ,21 شباط / فبراير

وزير الخارجية السعودي يَرهَن العلاقة مع إسرائيل بـ"حل عادل" للقضية الفلسطينية
العرب اليوم - وزير الخارجية السعودي يَرهَن العلاقة مع إسرائيل بـ"حل عادل" للقضية الفلسطينية

GMT 05:57 2022 الأربعاء ,23 شباط / فبراير

مراسل تلفزيوني يُغطي الأزمة الأوكرانية بست لغات يخطف الأضواء
العرب اليوم - مراسل تلفزيوني يُغطي الأزمة الأوكرانية بست لغات يخطف الأضواء

GMT 16:42 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

ليلى علوي تتصدر مؤشرات البحث بإطلالة ظهرت بها منذ 18 عامًا
العرب اليوم - ليلى علوي تتصدر مؤشرات البحث بإطلالة ظهرت بها منذ 18 عامًا

GMT 10:48 2022 الثلاثاء ,22 شباط / فبراير

أجمل المناطق التاريخية في السعودية لزيارتها في يوم التأسيس
العرب اليوم - أجمل المناطق التاريخية في السعودية لزيارتها في يوم التأسيس

GMT 06:47 2022 الأحد ,20 شباط / فبراير

أفكار لحفظ الأعمال الفنية للأطفال
العرب اليوم - أفكار لحفظ الأعمال الفنية للأطفال

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 20:41 2019 الجمعة ,14 حزيران / يونيو

"الفار المكار"..
العرب اليوم - "الفار المكار"..

GMT 13:52 2013 الجمعة ,03 أيار / مايو

رأس الضبع الواحد في المغرب يصل إلى 12 ألف دولار
العرب اليوم - رأس الضبع الواحد في المغرب يصل إلى 12 ألف دولار

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 03:12 2017 السبت ,24 حزيران / يونيو

الكشف عن حالة القيئ والإسهال بعد تناول الملفوف
العرب اليوم - الكشف عن حالة القيئ والإسهال بعد تناول الملفوف

GMT 10:05 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

متسابقة مصرية تستفز مدربي “ذا فويس” وأحلام تتهمها بالغرور
العرب اليوم - متسابقة مصرية تستفز مدربي “ذا فويس” وأحلام تتهمها بالغرور

GMT 10:55 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

شوبير يؤكّد صعوبة انتقال حسين الشحات إلى "الأهلي" المصري
العرب اليوم - شوبير يؤكّد صعوبة انتقال حسين الشحات إلى "الأهلي" المصري

GMT 05:17 2018 الإثنين ,23 تموز / يوليو

مُصوّرة تدّعي أنّ رجلًا "استمنى" بجانبها أثناء رحلتها إلى شيكاغو
العرب اليوم - مُصوّرة تدّعي أنّ رجلًا "استمنى" بجانبها أثناء رحلتها إلى شيكاغو

GMT 11:56 2018 السبت ,12 أيار / مايو

حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في صغره
العرب اليوم - حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في صغره

GMT 04:55 2016 الثلاثاء ,03 أيار / مايو

خيانة مونتريال الشهيرة تتكرر في بايباك 2016
العرب اليوم - خيانة مونتريال الشهيرة تتكرر في بايباك 2016

GMT 01:06 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

الأنصاري تقيّم أزياء الفنانات في مهرجان "AC Awards"
العرب اليوم - الأنصاري تقيّم أزياء الفنانات في مهرجان "AC Awards"

GMT 11:24 2016 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

الصداقة (السرّية) بين الرجل والمرأة شُبْهة عشقية غير معلنة
العرب اليوم - الصداقة (السرّية) بين الرجل والمرأة شُبْهة عشقية غير معلنة

GMT 09:28 2016 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

السعادة الزوجية والراحة النفسية أحد أسباب السمنة
العرب اليوم - السعادة الزوجية والراحة النفسية أحد أسباب السمنة

GMT 19:36 2016 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبر

كاريس بشار وباسم ياخور بطلا "مذكرات عشيقة سابقة"
العرب اليوم - كاريس بشار وباسم ياخور بطلا "مذكرات عشيقة سابقة"

GMT 15:52 2013 الإثنين ,06 أيار / مايو

نظرية جديدة تؤكد أن حدائق بابل المعلقة تقع فعليًا في نينوى
العرب اليوم - نظرية جديدة تؤكد أن حدائق بابل المعلقة تقع فعليًا في نينوى

GMT 02:02 2017 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

آخر طبيبة توليد في حلب تروي معاناتها
العرب اليوم - آخر طبيبة توليد في حلب تروي معاناتها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab