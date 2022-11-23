3 قتلى بينهم رضيع بقصف على مستشفى في زابوريجيا

قتل 3 مدنيين في الأقل؛ بينهم رضيع، بضربات روسية على أوكرانيا، وفق ما أكد مسؤولون الأربعاء، فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستخدام «الإرهاب» لتحقيق «ما لم تحققه».

وقالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية إن صواريخ روسية أصابت مستشفى ليل الثلاثاء - الأربعاء في فيلنيانسك بمنطقة زابوريجيا جنوباً، في هجوم آخر يطال منشأة طبية منذ اندلاع الحرب قبل 9 أشهر.

ونشرت «الأجهزة» تسجيلاً مصوراً يظهر عناصرها في أثناء محاولة إخراج رجل طمر حتى مستوى الخصر في ركام ما تبدو أنها عيادة ولادة لحقت بها أضرار. وقالت في بيان إنه «بنتيجة هجوم صاروخي على محيط المستشفى المحلي، دُمر مبنى قسم الولادة المؤلف من طابقين». وأضافت: «في ذلك الوقت كانت امرأة ورضيع وطبيب يوجدون داخل المبنى».

توفي الرضيع، فيما أُنقذت المرأة والطبيب من بين الأنقاض، وفق المسعفين. وأضافوا أنه؛ طبقاً للمعلومات الأولية، لا يوجد أشخاص آخرون بين الركام.

طالت ضربات روسية سابقة مستشفيات أوكرانية منذ غزو روسيا جارتها في 24 فبراير (شباط) الماضي؛ من بينها في مدينة ماريوبول الساحلية التي تعرضت لحصار قاس لأسابيع عدة قبل أن تسيطر عليها روسيا.

وأدى هجوم في مارس (آذار) الماضي على مستشفى في ماريوبول إلى مقتل 3 أشخاص؛ بينهم طفل. وأدانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون الهجوم، فيما عدّته موسكو «مدبراً».

وفي هجوم آخر، الأربعاء، قتل شخصان في قصف طال مبنىً سكنياً وعيادةً في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد، وفق الحاكم أوليغ سينيغوبوف.

وقال سينيغوبوف على مواقع التواصل الاجتماعي إنه «في نحو الساعة 07:40 صباحاً (05:40 ت.غ) تعرضت كوبيانسك للقصف. ولحقت أضرار بمبنى سكني من 9 طوابق وعيادة. للأسف قتل شخصان: امرأة عمرها 55 عاماً، ورجل يبلغ 68 عاماً».

من جهته؛ قال زيلينسكي عقب الضربات إن «العدو قرر مجدداً أن يحاول باللجوء إلى الإرهاب والقتل تحقيق ما عجز عن تحقيقه طيلة 9 أشهر، ولن يتمكن من تحقيقه».

وذكرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الأسبوع أنها سجلت أكثر من 700 هجوم على مرافق صحية منذ بدء الغزو الروسي.

وقال مدير المنظمة لمنطقة أوروبا، هانز كلوغه، للصحافيين إن «تواصل الهجمات على بنى تحتية للصحة والطاقة يعني أن مئات المستشفيات ومرافق الصحة العامة لم تعد تعمل بشكل كامل». واستهدفت روسيا بشكل منهجي البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ملحقة بها أضراراً جسيمة قبل فصل الشتاء، وقال كلوغه إن «تداعياتها السلبية على النظام الصحي وعلى صحة الناس باتت ملموسة بالفعل».

وتعرضت بلدة فيلنيانسك الصغيرة على بعد نحو 45 كيلومتراً عن خط الجبهة، الأسبوع الماضي، لضربات روسية أودت بحياة 10 أشخاص؛ وفق مسؤولين.

وتقع البلدة في زابوريجيا التي تقول موسكو إنها ضمتها رغم عدم بسطها سيطرة كاملة على المنطقة.

من جهة أخرى؛ أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الأربعاء، أنها صادرت «مطبوعات مؤيدة لروسيا» وأموالاً واستجوبت العشرات خلال مداهمات لعدد من الأديرة الأرثوذكسية.

ودهمت أجهزة الأمن، الثلاثاء، أبرز دير في العاصمة كييف، حيث مقر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، للاشتباه في علاقته بروسيا.

وندد الكرملين بعمليات الدهم، عادّاً أنها فصل جديد من «حرب» كييف ضد الكنيسة الروسية.

وأعلنت بريطانيا عزمها تزويد أوكرانيا بمروحيات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وقالت وزارة الدفاع في لندن إن 10 طواقم من عسكريين ومهندسين أوكرانيين خضعوا لبرنامج تدريبي لـ6 أسابيع بالمملكة المتحدة في إطار «أول قوة مروحيات منحتها المملكة المتحدة لأوكرانيا».

وإضافة إلى 3 مروحيات عسكرية بريطانية سابقة من طراز «سي كينغ (Sea King) »، وصلت أولاها بالفعل، ستوفر المملكة المتحدة أيضاً 10 آلاف طلقة مدفعية إضافية.

وقال وزير الدفاع؛ بن والاس: «دعمنا لأوكرانيا ثابت. ستساعد قذائف المدفعية الإضافية أوكرانيا على تأمين الأراضي التي استعادتها من روسيا في الأسابيع الأخيرة».