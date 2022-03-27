قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل

أفادت مراسلنا في القدس مساء يوم الأحد بأن تبادل إطلاق نار وقع في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى. وقالت إن إسرائليين اثنين قتلا وأصيب 3 آخرون، في عملية إطلاق نار شهدتها مدينة الخضيرة قرب حيفا شمال إسرائيل فيما قتل آخران قاما بتنفيذ الهجوم وأشارت إلى أن منفذا عملية إطلاق النار من مدينة أم الفحم ويحملان الهوية الإسرائيلية وأوضحت المراسلة أن الشرطت نفذت عملية اقتحام للمدينة بأعداد كبيرة، مؤكدة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت توجه إلى مكان العملية في الخضيرة.