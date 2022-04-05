قتيل وجريحان جراء هجوم على عدد من طلاب العلوم الدينية في مدينة مشهد الإيرانية

أقدم شخص مجهول اليوم الثلاثاء على طعن 3 طلبة للعلوم الدينية في إحدى باحات مقام الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية، ما أسفر عن مقتل أحدهم وألقت الشرطة وعناصر الأمن في العتبة القبض على المهاجم، في حين يجري التحقيق حول نواياه وهويته.