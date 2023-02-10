سماع دوي انفجار في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارا وقع في مدينة أوديسا الساحلية جنوب البلاد، فيما لم يسمع دوي صفارات الإنذار في المنطقة التي شهدت صباح اليوم ضربة صاروخية روسية.

ودوّت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف وكييف وخملنيتسكي ودنيبرو بتروفسك ولفوف، وكذلك في الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها كييف في مقاطعة زابوروجيه بعد ضربات صاروخية روسية صباح اليوم الجمعة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان جلوشينكو، إن محطات الكهرباء الحرارية والكهرمائية ومحطات التوتر العالي تضررت في ست مناطق بالبلاد.

وبدأت الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم.