كندا تسجل 45 وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الضحايا تتجاوز 7500

أعلنت كندا اليوم الخميس عن تسجيل 45 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 7543.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء 93441 بعد تسجيل 356 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

وحسب البيانات الرسمية الأخيرة، فإنه منذ صدور الإحصائية السابقة تماثل 397 مريضا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين 51445.

المصدر: RT