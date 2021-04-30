نائب الرئيس الإيراني يؤكد رغبته في التوصل لتفاهم مع السعودية بشكل عاجل

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغیري، رغبة بلاده في التوصل إلى تفاهم مع السعودية بشكل عاجل، لكنه دعا المملكة لوقف إجراءاتها "الهدامة".وقال جهانغیري، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة خلال اجتماع عبر تطبيق "كلاب هاوس": " نرغب في التوصل بشكل عاجل إلى تفاهم مع السعودية، لكن عليها إيقاف إجراءاتها الهدامة في المنطقة".وشدد جهانغیري على أن "إيران لها دور كبير وهام في حل الملفات الإقليمية ولابد من احترام هذا الدور".

كما اعتبر نائب الرئيس، في تطرقه إلى التصعيد بين البلدين أوائل العام 2016، أن حادث اقتحام السفارة السعودية لدى طهران كان "خيانة للشعب الإيراني".