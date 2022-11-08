أوكرانيا تبدأ هجوما على خيرسون وروسيا تعلن صده

قالت وسائل إعلام روسية، يوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني بدأ هجوما في مقاطعة خيرسون الواقعة جنوبي أوكرانيا، في مسعى للتقدم بمنطقة أعلنت موسكو في وقت سابق عن ضمها إلى الاتحاد الروسي.

وبحسب المصادر الروسية، فإن القوات الأوكرانية تراجعت في خيرسون، بينما تتضارب الروايات إزاء الواقع العسكري القائم على الأرض.

وتعد خيرسون أهم مدينة سيطر عليها الروس في أوكرانيا، منذ إطلاق العمليات العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

ويخوض الجيش الأوكراني هجوما مضادا منذ أسابيع، لأجل استعادة خيرسون، فيما تتحدث بعض التقارير عن إحرازه تقدما بالفعل في شمال المدينة.

وتأتي هذه التطورات فيما تحدثت تقارير غربية عن استعداد الجيش الروسي في خيرسون لخوض حرب عصابات طويلة، بسبب ما وصُف بـ"مقاومة" من جانب السكان المحليين.

ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تحدثت أوكرانيا بـ"فخر" عن إحرازها تقدما في منطق الشرق، لكن التقدم تباطأ شيئا فشيئا، في محور خيرسون، مع الاقتراب من المدينة.

وينظر خبراء إلى بدء هجوم الجيش الأوكراني، يوم الثلاثاء، بمثابة إيذان بانطلاق معركة طويلة قد تكون على قدر كبير من الضراوة.