بدء أعمال لجنة المتابعة السعودية القطرية في الرياض

بدأت الأربعاء، أعمال الاجتماع الاول للجنة المتابعة السعودية القطرية، بمقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.وقالت الوكالة إن نائب وزير الخارجية السعودي المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل رئيس وفد دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري.

وأضافت: "وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذاً لإرادة قيادتي البلدين الشقيقين وما تضمنه بيان العلا، وتجسيداً للروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين".