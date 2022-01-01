مقتل 3 أشخاص بإطلاق للنار في ولاية ميسيسيبي الأميركية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق للنار خلال حفل بمناسبة رأس السنة الجديدة في مدينة غولفبورت بولاية ميسيسيبي ونقلت محطة التلفزيون المحلية WLOX عن الشرطة قولها: "وقع شجار خلال الحفل انتهى بتبادل لإطلاق النار بين عدد من المشاركين" وأضافت: "هناك شخص في حالة حرجة ورجلان وامرأة أصيبوا بجروح متفاوتة لا تشكل تهديدا على حياتهم".