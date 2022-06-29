مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن شمالي الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر إثر إصابته برصاصة في الصدر، أطلقتها قوات الأمن بمدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم وقالت اللجنة، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر رصاصة في الصدر أطلقتها قوات الظلام (في إشارة لقوات الأمن)، باستخدامهم العنف والبطش المفرط في مدينة بحري" وأشارت اللجنة إلى أن عدد الضحايا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 103 أشخاص.