مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وبريطانية فوق بحر بارينتسيفو

اعترضت مقاتلة روسية من طراز ميج 31 اليوم الخميس، طائرتين أمريكية وبريطانية فوق بحر بارينتسيفو وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت اليوم 3 سبتمبر فوق المياه الدولية لبحر بارينتسيفو هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية، وفقاً لقناة روسيا اليوم وأضافت: أن مقاتلة من طراز "ميغ-31" تابعة للأسطول الشمالي أقلعت بهدف تحديد هويتهما ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية وأوضحت الوزارة حسب البيان أن طاقم المقاتلة الروسية حدد هوية الهدفين الجويين حيث تبين أنهما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز RC-135 للقوات الجوية العسكرية للولايات المتحدة، وطائرة استطلاع R.1 sentinel للقوات الجوية البريطانية.