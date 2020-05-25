الفلبين تسجل 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية، 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 14319 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها، أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 74 حالة.