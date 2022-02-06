حريق واسع النطاق في شركة للبتروكيماويات في إيران
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حريق واسع النطاق في شركة للبتروكيماويات في إيران

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العرب اليوم - حريق واسع النطاق في شركة للبتروكيماويات في إيران

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طهران - العرب اليوم

 قالت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الأحد، إن حريقاً واسع النطاق اندلع في شركة مارون للبتروكيماويات بخوزستان جنوبي إيران وأوضحت الوكالة إن "الحريق كان في البداية في مستودع شركة مارون للبتروكيماويات، وتقوم جهود رجال الإطفاء في منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات بالسيطرة على الحريق" ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في خوزستان قوله إنه "لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات أو ضحاياً جراء الحادث"، لافتاً إلى أن "سبب هذه الحادثة قيد التحقيق".

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حريق واسع النطاق في شركة للبتروكيماويات في إيران حريق واسع النطاق في شركة للبتروكيماويات في إيران



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