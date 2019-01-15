ومن البرد ما قتل الصقيع يقتل 15 طفلاً نازحاً سورياً
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ومن البرد ما قتل.. الصقيع يقتل 15 طفلاً نازحاً سورياً

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العرب اليوم - ومن البرد ما قتل.. الصقيع يقتل 15 طفلاً نازحاً سورياً

ومن البرد ما قتل.. الصقيع يقتل 15 طفلاً نازحاً سورياً
دمشق - العرب اليوم

ومن البرد ما قتل.. الصقيع يقتل 15 طفلاً نازحاً سورياً

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ومن البرد ما قتل الصقيع يقتل 15 طفلاً نازحاً سورياً ومن البرد ما قتل الصقيع يقتل 15 طفلاً نازحاً سورياً



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ومن البرد ما قتل الصقيع يقتل 15 طفلاً نازحاً سورياً ومن البرد ما قتل الصقيع يقتل 15 طفلاً نازحاً سورياً



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