فرنسا تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 29296.

وأشار بيان للمديرية إلى أن هذه الحصيلة تتوزع بين 18916 وفاة في المستشفيات و10384 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الاجتماعية.

كما أكد البيان مواصلة تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من مرض "كوفيد-19" في المستشفيات، ليبلغ 11961 حالة اليوم، مقارنة مع 12315 حالة يوم الاثنين.

وأكدت المديرية أيضا تراجع عدد الحالات الحرجة على مدار الشهرين الأخيرين، مشيرة إلى أن عدد هذه الحالات انخفض من 1024 الاثنين حتى 955 حالة الثلاثاء.

أما عدد الإصابات بالفيروس، فكشفت وكالة الصحة العامة الفرنسية الثلاثاء، عن 403 حالات جديدة مسجلة منذ يوم الاثنين، لترتفع الحصيلة العامة للإصابات إلى 154591 منذ بداية الجائحة.

المصدر: رويترز