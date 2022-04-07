الحوثيون يُعلنون تحرير 26 من مقاتليهم

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تحرير 26 من عناصرها بصفقات لتبادل الأسرى مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بوساطة محلية وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحركة عبد القادر المرتضى: "تم اليوم الخميس 6 رمضان، الموافق 7 أبريل، تحرير 26 أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مقاتلي الحركة والقوات الموالية لها) في عمليات تبادل بعدة جبهات".