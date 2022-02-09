اغتيال أحد أتباع التيار الصدري جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، باغتيال أحد أتباع التيار الصدري في محافظة ميسان جنوبي البلاد وذكر مراسلنا، أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على عجلة يستقلها كرار أبو رغيف وهو أحد أتباع التيار الصدري وأضاف، أن عملية الاغتيال نفذت في حي المعلمين في محافظة ميسان وأشار مراسلنا، إلى إصابة زوجة أبو رغيف بجروح خلال الهجوم الذي استهدف زوجها.