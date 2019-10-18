حلا شيحة تخطف الانظار بتغيير واضح في شكلها بعد التجميل

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للفنانة المصرية حلا شيحة لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهرت فيه أثناء وجودها في صالون التزيين النسائي حيث تبين أنها قصت القليل من شعرها.

وحصلت إطلالتها الجديدة على إعجاب الكثير من الناشطين وحقق المقطع المصور على أحد تلك الحسابات أكثر من 23 ألالف إعجاب.

وتفاوتت التعليقات بين ما تضمن ثناء على جمال الممثلة وما انطوى على الانتقادات. ويشار إلى أن حلا أحدثت ضجة في وقت سابق بعد نشرها صورة لها باللونين الأبيض والأسود محققة أكثر من 34 ألف إعجاب.

ويذكر أنها اعترفت في وقت سابق بإجرائها عملية تجميل لأنفها وذلك خلال لقاء أجري معها ضمن برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

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