الاتحاد الأوروبي يقرر مناقشة عمليات التنقيب التركية في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل
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الاتحاد الأوروبي يقرر مناقشة عمليات التنقيب التركية في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل

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العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يقرر مناقشة عمليات التنقيب التركية في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل

الاتحاد الأوروبي
انقرة _ العرب اليوم

الاتحاد الأوروبي يقرر مناقشة عمليات التنقيب التركية في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل

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الاتحاد الأوروبي يقرر مناقشة عمليات التنقيب التركية في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل الاتحاد الأوروبي يقرر مناقشة عمليات التنقيب التركية في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل



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مع دخولنا فصل الخريف، تبدأ العديدات من السيدات والشابات بتحضير الخزانة والتصاميم المناسبة لفصلي الخريف والشتاء، لاطلالات راقية وأنيقة، وهذا ما تتميّز به ابنة الرئيس الأميركي “إيفانكا ترامب ” Ivanka Trump، والتي دائمًا ما تتألق بأجمل التصاميم التي تجمع الرقي والاحتشام، وبقصات مناسبة لقوامها الطويل والرشيق.ولذلك انتقينا لك اطلالات إيفانكا ترامب الخريفية لتستوحي منها الأسلوب الأنيق بتنسيق ستايل خريفي جذاب، منها بتصاميم الجمبسوت والبدلات الرائجة بالقصات المتقنة والألوان الأنيقة، ومنها بالتنانير الجذابة مع القمصان الحريرية الأنثوية، والفساتين الميدي الراقية، بالإضافة إلى اطلالاتها بالمعاطف الخريفية بأسلوب بسيط وبعيد عن المبالغة. قد يهمك أيضا: إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها من داخل المستشفى إيفانكا ترامب تنشر صورة ل...المزيد

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