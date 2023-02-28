الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لـأريحا والمستوطنون يواصلون عدوانهم في نابلس

واصل الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الحصار المفروض على مخيم "عقبة جبر" في محافظة "أريحا" شرق الضفة الغربية، منذ الهجوم الذي أسفر أمس الاثنين عن مقتل مستوطن.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اعتقل شابين فلسطينيين من قرية "مرج غزال"، شمال أريحا على خلفية الهجوم.

وفي "نابلس" بشمال الضفة الغربية، أصيب مواطنان فلسطينيان، في هجوم للمُستوطنين ببلدة حوارة، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المستوطنين اعتدوا على عدد من المواطنين وهاجموا سياراتهم على شارع حوارة الرئيسي بالحجارة.