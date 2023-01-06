حرس الحدود التونسى يوقف 38 مهاجرا غير شرعي شمالى البلاد

أحبط حرس الحدود البحرى التونسى بمحافظة بنزرت شمال تونس عملية هجرة غير شرعية فى اتجاه السواحل الأوروبية أوقف على إثرها 38 مهاجرا غير شرعى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت المصادر أن من بين الموقوفين أفراد مطلوبين للعدالة، مشيرة إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات التونسية عن قيامها بإحباط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر حدودها، وإنقاذ 108 أشخاص تعرضت مراكبهم للغرق ليلة رأس السنة.

ووفق بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنها تمكنت من إحباط هذه المحاولات، ونجدة المهاجرين الذين كادت مراكبهم أن تغرق بالفعل في عرض البحر.

وقال البيان: "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 ديسمبر 2022 و 01 يناير 2023 وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط عدد 06 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 108 مجتازين".

وأوضحت أن هذا العدد يشمل "94 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، والبقية (14) من التونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر".

وفيما أكدت أن السلطات قامت بحجز مراكبهم ومحركاتهم البحرية، أوضحت أنها قامت باستشارة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

ولفت بيان إدارة الحرس الوطني التونسي إلى أن هذا الجهد ياتي في سياق "سعيها للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على مقاومة العناصر الضالعة فيها بالتنظيم والإعداد لها".