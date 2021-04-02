وسائل إعلامية أميركية تؤكد أن الشرطة أعادت فتح مبنى الكابيتول بعد انتهاء الحادث الأمني
آخر تحديث GMT20:25:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وسائل إعلامية أميركية تؤكد أن الشرطة أعادت فتح مبنى الكابيتول بعد انتهاء الحادث الأمني

العرب اليوم -

العرب اليوم - وسائل إعلامية أميركية تؤكد أن الشرطة أعادت فتح مبنى الكابيتول بعد انتهاء الحادث الأمني

مبنى الكابيتول
واشنطن - العرب اليوم

وسائل إعلامية أميركية تؤكد أن الشرطة أعادت فتح مبنى الكابيتول بعد انتهاء الحادث الأمني

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وسائل إعلامية أميركية تؤكد أن الشرطة أعادت فتح مبنى الكابيتول بعد انتهاء الحادث الأمني وسائل إعلامية أميركية تؤكد أن الشرطة أعادت فتح مبنى الكابيتول بعد انتهاء الحادث الأمني



أخبار ذات صلة

GMT 19:58 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

السلطات الأميركية تكشف هوية منفذ الهجوم أمام مبنى الكابيتول
العرب اليوم - السلطات الأميركية تكشف هوية منفذ الهجوم أمام مبنى الكابيتول

GMT 19:07 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

وزير الخارجية الأميركي يعلن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على محكمة الجنايات الدولية
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يعلن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على محكمة الجنايات الدولية

GMT 19:04 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

الشرطة الأميركية تؤكد أن التحقيقات لازالت في مراحلها الأولى ولم نخلص بعد إلى أي نتائج حتى الآن
العرب اليوم - الشرطة الأميركية تؤكد أن التحقيقات لازالت في مراحلها الأولى ولم نخلص بعد إلى أي نتائج حتى الآن

GMT 19:02 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

شرطة الكونغرس تعلن وفاة أحد ضابطي الكونغرس متأثرا بجروحه
العرب اليوم - شرطة الكونغرس تعلن وفاة أحد ضابطي الكونغرس متأثرا بجروحه

GMT 18:43 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

إيران تؤكد أن اجتماع فيينا اليوم كان واعدا وكسر الطريق المسدود
العرب اليوم - إيران تؤكد أن اجتماع فيينا اليوم كان واعدا وكسر الطريق المسدود

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أفكار تنسيق صيحة الدنيم موضة 2021 من وحي إطلالة بيونسيه

القاهرة ـ العرب اليوم

خطفت إطلالة بيونسيه الأنظار في أحدث صور نشرتها على صفحتها على إنستقرام تألقت فيها بتنسيق صيحة الدنيم، وقد حملت إطلالة بيونسيه توقيع Alessandra Rich من مجموعة الدار لخريف 2020. وقد قدّمت فيها بيونسيه موضة كلاسيكية من وحي التسعينيات بطريقة جديدة في غاية العصرية، إذ إختارت تنورة ميني بقماش الدنيم المبطّن، وبلون أزرق فاتح يصل سعرها إلى 690$، نسّقت معها الجاكيت باللون والقماش نفسه وقد تميّزت بقصة الأوفر سايز والأزرار الكريستال، كما إختارت تحتها كروب توب أبيض. ولتنسيق صيحة الدنيم بطريقة عصرية من وحي إطلالة بيونسيه، قامت منسقة الأزياء Zerina Akers والتي تهتم بإطلالات النجمة بإختيار حزام أبيض مزيّن بالسلاسل الميتاليكية، وحذاء أبيض مع العقدة السوداء من تصميم دار Alessandra Rich أيضاً. وقد أكملت اللوك بحقيبة من CHANEL باللون الأسود أعطت اللوك لمسة من الكلا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:14 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021
العرب اليوم - أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021

GMT 11:20 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها
العرب اليوم - القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها

GMT 11:25 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية
العرب اليوم - 5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:26 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"هيونداي موتور" تبني محطات شحن للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية
العرب اليوم - "هيونداي موتور" تبني محطات شحن للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية

GMT 03:12 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

سيارة تويوتا العصرية الجديدة قد تطرح بسعر منافس جدا
العرب اليوم - سيارة تويوتا العصرية الجديدة قد تطرح بسعر منافس جدا

GMT 01:18 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

أشهر المعالم السياحية في جزيرة هفار كرواتيا
العرب اليوم - أشهر المعالم السياحية في جزيرة هفار كرواتيا

GMT 06:44 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

مستقبل تطوير الرياض أمام "صناع العقار" نهاية آذار
العرب اليوم - مستقبل تطوير الرياض أمام "صناع العقار" نهاية آذار

GMT 07:56 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

الحقيل يكشف عن إبرام اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع المقاولات السعودي
العرب اليوم - الحقيل يكشف عن إبرام اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع المقاولات السعودي

GMT 07:16 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية
العرب اليوم - جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية

GMT 16:11 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

حمام السباحة المغطى يُعد حلًا مثاليًا لاستغلال الفناء الخارجي للمنزل
العرب اليوم - حمام السباحة المغطى يُعد حلًا مثاليًا لاستغلال الفناء الخارجي للمنزل

GMT 08:30 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

البنك الدولي يستأنف عمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً
العرب اليوم - البنك الدولي يستأنف عمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً

GMT 07:17 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

مباحثات سعودية - كويتية لتعزيز التعاون في الطاقة المتعددة
العرب اليوم - مباحثات سعودية - كويتية لتعزيز التعاون في الطاقة المتعددة

GMT 10:41 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك
العرب اليوم - إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك

GMT 16:00 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع
العرب اليوم - كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 01:49 2020 السبت ,28 آذار/ مارس

5 علامات تكشف عن وقوع امرأة برج الحمل فى الحب
العرب اليوم - 5 علامات تكشف عن وقوع امرأة برج الحمل فى الحب

GMT 00:35 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تطبيق "تليغرام" يتعرَّض لخللين في دول أوروبا والشرق الأوسط
العرب اليوم - تطبيق "تليغرام" يتعرَّض لخللين في دول أوروبا والشرق الأوسط

GMT 06:01 2019 الأحد ,24 شباط / فبراير

الزواج في سورية بين المنع "شرعًا" والسماح عن طريق "فيسبوك"
العرب اليوم - الزواج في سورية بين المنع "شرعًا" والسماح عن طريق "فيسبوك"
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab