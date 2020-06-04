إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 160 ألف حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا المستجد في أنحاء القارة الأفريقية، إلى 162 ألفا و673 حالة، وفقا لما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وأفاد المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بهذا الفيروس بلغ 4601 حالة وفاة بعد أن انتشر في 54 دولة أفريقية، مشيرًا إلى تعافي نحو 70 ألفا و475 شخصًا ممن أصيبوا بالمرض في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

وتعد كل من جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر وغانا، والمغرب من أكثر الدول الأفريقية تضررًا من الفيروس من حيث الإصابات.