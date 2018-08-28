جماعة الحوثي تعترف بمقتل احد قادتها الميدانيين
GMT 19:13 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسواشنطن تؤكد نيتها بإنهاء سلطة الأسد وتعلن 3 شروط لسحب قواتها من سورية
GMT 19:13 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسألغام الحوثي " الخطر المخفي" تقتل مواطن في إحدى المزارع في حيران حجة
GMT 19:12 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأميركا تخصص 400 مليون دولار لتجديد قواعد سلاح الجو الإسرائيلي
GMT 19:12 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسطيار تركي ينفذ أول طلعة تدريبية بطائرة إف 35 في الولايات المتحدة
GMT 19:12 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسالقوات البحرية الروسية ستقوم بتحييد صواريخ توماهوك في أي ضربة محتملة على سورية
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
أرسل تعليقك