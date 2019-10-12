أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "تحييد" ما مجموعه 459 عنصرا من "وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.

وأشارت الوزارة التركية في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، إلى أن العملية "مستمرة بنجاح".

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنت عنها الوزارة صباح اليوم السبت 415 مسلحا.

من جهتها، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية نواتها، أنها فقدت 45 مقاتلا منذ بدء العملية العسكرية التركية يوم 9 أكتوبر الجاري.