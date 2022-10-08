إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار عند حاجز شعفاط العسكري بمدينة القدس

أفادت مراسلة مساء يوم السبت، بوقوع إصابات في عملية إطلاق نار عند حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس.

وقالت إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح جراء إطلاق نار عند حاجز عسكري في مخيم شعفاط شمال القدس.

وأشارت مؤسسة الإنقاذ "زاكا" إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة والثاني حالته حرجة جدا.

وأوضحت الشرطة في بلاغ أولي أن إطلاق نار نحو معبر شعفاط اسفر عن إصابة جنديين اثنين في المكان (مجندة وحارس أمن) حيث تم تحديد حالتهما على أنها خطيرة.

وقالت إنه تم استدعاء قوات الأمن إلى مكان الحادث وشرعت بمسح وتمشيط المنطقة لرصد المشتبه الذي لاذ بالفرار من المكان.

وأكد شهود عيان أن شابا فتح النار على حاجز مخيم شعفاط ولاذ بالفرار.