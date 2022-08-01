كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الاثنين، عن وجود مساع إيرانية لإيجاد تقارب بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي". وقالت المصادر إن "أطرافا حكومية إيرانية تسعى منذ يومين وبشكل مكثف لتقريب وجهات النظر بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي". وأضافت أن "المساعي الإيرانية لم تصل حتى الآن لأية نتائج، لكنهم (الإيرانيون) وجدوا بوادر قبول الحوار بين الطرفين". وأشارت المصادر إلى أن "الشروط التي توضع من قبل الطرفين، هي التي تتسبب بعرقلة إعلان الحوار وإنهاء الأزمة الحالية".