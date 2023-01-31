إصابة مستوطنين اثنين في عملية دهس عند حاجز زعترة العسكري

قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، إن مستوطنين اثنين أصيبا في عملية دهس عند حاجز زعترة العسكري وسط الضفة الغربية.

وأضافت المنظمة أن منفذ العملية انسحب من مكان الحادثة.

كما أفادت بأن حالة أحد المصابين في عملية الدهس عند حاجز زعترة متوسطة والآخر طفيفة.