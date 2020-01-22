أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، عن رصد عدد من مقاتلي تنظيم "داعش" تسللوا إلى الجنوب، مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.