اقتحام الكابيتول من الأحداث الأكثر غموضا في تاريخ أمريكا واعتداء على الديمقراطية

حمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.