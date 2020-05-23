اليابان تسجّل 12 وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت اليابان اليوم 12 حالة وفاة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16545 إصابة.