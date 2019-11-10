إصابة جنود إيطاليين في انفجار عبوة ناسفة في العراق
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إصابة جنود إيطاليين في انفجار عبوة ناسفة في العراق

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العرب اليوم - إصابة جنود إيطاليين في انفجار عبوة ناسفة في العراق

إصابة جنود إيطاليين في انفجار عبوة ناسفة
بغداد - العرب اليوم

قالت وزارة الدفاع الإيطالية، الأحد، إن خمسة من القوات الإيطالية الخاصة أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة في العراق، وذلك خلال مشاركتهم في مهمة تدريب لمساعدة القوات العراقية.

وقالت الوزارة إن ثلاثة من الجرحى "في حالة خطيرة" بعد إصابتهم في انفجار العبوة الناسفة صباح الأحد، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وقال الجنرال الإيطالي نيكولا لانزا دي كريستوفوريس للتلفزيون الحكومي، إن أحد الجنود الإيطاليين بترت ساقه بسبب إصابات بالغة جراء الانفجار، فيما أصيب آخر بجروح داخلية خطيرة.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الدفاع، أن فريقا من القوات الخاصة الإيطالية يعمل في "توجيه وتدريب" القوات العراقية المشاركة في "قتال تنظيم داعش" قد تعرض لانفجار عبوة ناسفة، وتم نقل الجنود الجرحى بواسطة مروحيات عسكرية أميركية إلى مستشفى ببغداد.

وكان العراق قد أعلن الانتصار على داعش قبل عامين، لكن التنظيم المتطرف يواصل شن هجماته في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في شمال العراق.

وتشارك إيطاليا بنحو 800 جندي نظامي و80 من القوات الخاصة في مهمة محاربة داعش في العراق.

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إصابة جنود إيطاليين في انفجار عبوة ناسفة في العراق إصابة جنود إيطاليين في انفجار عبوة ناسفة في العراق



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